Campionati italiani juniores e promesse, Bergamo cerca il settebello

Tra gli juniores il primo ad avere le carte in regola per farlo è Matteo Togni, 17enne della Bergamo Star, favorito numero uno dei 60 ostacoli dopo il primato italiano con barriere senior. L’Atletica Bergamo 59 Oriocenter punta forte su Valentina Vaccari , secondo accredito stagionale nei 400, che sarà in gara anche nella staffetta 4x1 giro. Il Cus Bergamo chiede l’impresa a Daniel Ahouchi Ouha (nei 200 e nei 60), mentre nella marcia con la Bracco Milano cercano l’exploit Sara Magni e Mariia Anishchenko.

Grandi Promesse

Tra le promesse brilla la stella di Eric Marek, campione uscente nei 60 metri, ma per confermarsi Erik dovrà battere anche il neo-primatista italiano Lorenzo Simonelli. Sulla carta meno complicata nel peso la strada per l’oro di Emmanuel Segond Musumary, scuola Estrada ora alla Cus Pro Patria MIlano, mentre nei 5 km di marcia Gabriele Gamba, 22enne di Pedrengo in divisa Riccardi Milano, mette sul piatto un personale di prima fascia. Accrediti alla mano sono da finale Matteo Bardea (Atl. Valle Brembana nei 3000), Davide Nodari (triplo) e Alessandro Morotti (1500 e forse 3000). Tra le donne l’attesa è per il ritorno di Martina Casiraghi nella marcia 5 km, e per l’esordio tra le Under 23 di Chiara Minotti nei 60 ostacoli dove sarà al via anche Rebecca Provenzi per l’Atletica Pianura Bergamasca. Gli occhi e il cuore del Gruppo Alpinistico Vertovese (Gav) saranno tutti per Alice Mistri negli 800.