Cartoline da New York: i bergamaschi in gara alla Maratona più famosa del mondo

È la maratona più famosa del mondo e anche quest’anno fra i 51.295 partecipanti c’era una bella pattuglia bergamasca. A New York il più veloce è stato Thomas Capponi, 41enne cittadino, 220° al traguardo in 2h42’27” e undicesimo italiano al traguardo. Sotto le tre ore anche Paolo Togni, 518° in 2h49’45”. Ma ciò che più conta per i 67 bergamaschi al traguardo di Central Park è l’esperienza unica che si assapora per le strade della Grande Mela correndo (o camminando) per 42 km e 195 metri.

E fra chi si è «regalato» la maratona di New York per il 50° compleanno (come per esempio Claudio Gualandris da Verdello, Lia Ratti da Bergamo, Giorgio «Pinga» Robecchi e coach Giovanni Bonarini, al via con un gruppo dei suoi atleti) e chi ha corso per ricordare qualcuno, alla fine la soddisfazione per la medaglia di finisher è sempre immensa.