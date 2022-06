Cattaneo abbonato al podio: argento al Campionato italiano a cronometro

Mattia Cattaneo si conferma sul podio a Campionati italiani a cronometro professionisti. Anzi, il 31enne di Alzano si migliora perché dopo il bronzo del 2021, mercoledì 22 giugno sulle strade di San Giovanni al Natisone (in provincia di Udine) il portacolori della Quick-Step ha conquistato la medaglia d’argento. Un secondo posto che significa essere il miglior cronoman d’Italia dopo l’extraterrestre Filippo Ganna, il campione del mondo in carica che in Friuli ha indossato la maglia tricolore sfrecciando a quasi 53 all’ora sui 35,6 km percorsi in 40’29”.