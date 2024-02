C’è ottimismo per Koopmeiners, l’olandese può recuperare per il Genoa

Si sa già che a Marassi contro la neopromossa, che sta disputando un ottimo campionato ed è virtualmente salva (+11 sulle squadre al terzultimo posto), i nerazzurri dovranno rinunciare al centrocampista Ederson, destinato a essere squalificato per una giornata, ma c’è ottimismo sul recupero di Koopmeiners che ha dovuto saltare le due ultime partite per una ferita a una caviglia. L’olandese, un pilastro della squadra guidata da Gasperini, martedì dovrebbe continuare a lavorare sul campo ed essere in gruppo, almeno parzialmente. Già domenica si era allenato in solitario con una serie di giri di campo.