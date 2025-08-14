Chiara Consonni conquista il Giro di Polonia. L’azzurra ha vinto anche l’ultima tappa

La ciclista bergamasca, sorella di Simone (pure lui olimpionico della pista), tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e per il team Canyon-Sram Zondacrypto, ha costruito la sua vittoria al Giro di Polonia conquistando il successo martedì 12 nella prima tappa, mercoledì si è classificata ottava, ma ha guadagnato preziosi secondi grazie un traguardo volante e giovedì 14 ha rifinito la sua prestazione imponendosi nell’ultima tappa, la Naleczow-Krasnik, di 128,1 km, con due secondi di vantaggio proprio sulla diretta rivale in classifica generale, la svizzera Linda Zanetti, vincitrice mercoledì 13 della seconda frazione.