Sport / Isola e Valle San Martino
Giovedì 14 Agosto 2025
Chiara Consonni conquista il Giro di Polonia. L’azzurra ha vinto anche l’ultima tappa
CICLISMO. Alloro internazionale per Chiara Consonni, olimpionica della pista, che si è imposta nel Giro di Polonia vincendo due delle tre tappe della corsa, l’ultima giovedì 14 agosto nella Naleczow-Krasnik di 128,1 km.
La ciclista bergamasca, sorella di Simone (pure lui olimpionico della pista), tesserata per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre e per il team Canyon-Sram Zondacrypto, ha costruito la sua vittoria al Giro di Polonia conquistando il successo martedì 12 nella prima tappa, mercoledì si è classificata ottava, ma ha guadagnato preziosi secondi grazie un traguardo volante e giovedì 14 ha rifinito la sua prestazione imponendosi nell’ultima tappa, la Naleczow-Krasnik, di 128,1 km, con due secondi di vantaggio proprio sulla diretta rivale in classifica generale, la svizzera Linda Zanetti, vincitrice mercoledì 13 della seconda frazione.
Chiara: «Non mi aspettavo di vincere»
Consonni ha avuto partita vinta per 13” sull’elvetica, 21” sulla austriaca Kathrin Schweinberger, 23” sulla francese Marie Le Net e 26” su Sofia Bertizzolo, veneta di Bassano del Grappa. Consonni, 26enne di Brembate Sopra, ha quindi centrato due affermazioni di tappa a livello internazionale, i primi due stagionali, nel giro di pochi giorni: «Ho partecipato al Giro di Polonia con l’obiettivo di vincere una delle tre tappe ma di riuscire a tanto proprio non me l’attendevo e sono naturalmente molto felice».
© RIPRODUZIONE RISERVATA