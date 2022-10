Chiara e Simone Consonni, fratelli mondiali del ciclismo: da Brembate Sopra al podio iridato

Capita raramente di avere in famiglia due corridori, una donna e un uomo, elementi della Nazionale e soprattutto con una medaglia iridata al collo, come è avvenuto ai recenti Mondiali della pista di Saint Quentin en Yvelines, in Francia. I genitori sono Corrado Consonni e Michela Malvestiti, i campioni di famiglia si chiamano Simone di 28 anni e Chiara di 23, cittadini di Brembate Sopra, anche se da alcuni Simone vive a Lallio con la compagna Alice Algisi. Al Mondiale concluso una decina di giorni fa, Simone ha ottenuto l’’argento nell’inseguimento a squadre, mentre Chiara ha vestito la maglia iridata con il quartetto completato dall’altra bergamasca Martina Fidanza, Elisa Balsamo, Vittoria Guazzini.