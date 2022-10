Chronoday, spettacolo sulla Nembro-Selvino tra corsa, skiroll e handbike

Anche il tempo, inteso come meteo, ha sorriso alla sesta edizione del Chronoday . Dopo il diluvio in mattinata, sabato 22 ottobre il sole ha illuminato la Nembro-Selvino, scenario della manifestazione che combina la corsa in montagna, lo skiroll e l’handbike , voluta da Rossana Morè in ricordo del papà Egidio, col supporto organizzativo dei Runners Bergamo e il patrocinio della Provincia e dei Comuni di Nembro, Alzano e Selvino.