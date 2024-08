Ciclismo, Cattaneo e Rota cercano gloria alla Vuelta

L’assenza del Cannibale sloveno Tadej Pogacar - già vincitore quest’anno del Giro d’Italia e del Tour de France - rende estremamente incerto il pronostico sull’edizione 2024 della Vuelta a España, che prende il via sabato 17 agosto da Lisbona, in Portogallo. Pogacar ha rinunciato alla corsa iberica e, con essa, alla possibilità di realizzare un sensazionale triplete ciclistico: ha deciso di preparare il Mondiale, e lo sta facendo con la solita meticolosità. Tra l’altro alla Vuelta non sarà al via nemmeno il suo grande rivale, il danese Jonas Vingegaard, che sta dominando il Giro di Polonia, per cui i nomi dei favoriti spaziano altrove. In generale, la squadra dell’Uae Emirates insegue comunque il tris nelle grandi corse a tappe stagionali, e dopo la doppietta di Pogacar affida al portoghese Joao Almeida e al britannico Adam Yates il compito di portare a casa la Vuelta.