Ciclismo, Masnada torna a vincere al Tour di Oman ed è di nuovo il leader

Fausto Masnada torna al successo nella quarta tappa del Tour of Oman, la Al Sifah-Muscat Royal Opera di 119,5 chilometri. Il 28enne corridore bergamasco della Quick-Step Alpha Vinyl Team si è imposto nella giornata di domenica 13 febbraio per distacco, precedendo di 1’07” il gruppetto dei più immediati inseguitori, regolati in volata dallo svizzero e compagno di squadra Mauro Schmid sul francese Kevin Vauquelin (Arkea-Samsic).

L’azzurro indossa anche la maglia rossa di leader della classifica generale. Masnada, al sesto centro tra i professionisti, interrompe così un digiuno che durava dal 2019, allorché, con la casacca della Androni-Sidermec, conquistò la sesta tappa del Giro d’Italia con traguardo a San Giovanni Rotondo. L’anno scorso si è piazzato secondo al Giro di Lombardia vinto dallo sloveno Tadej Pogacar. Domani (lunedì 14 febbraio) la frazione regina della corsa araba, la Samail-Jabal al Akhdhar (Green Mountain) di 150,5 chilometri con arrivo in salita; martedì gran finale con la Al Mouj Muscat-Matrah Corniche di 132,5 adatta ai velocisti.