Compagnoni e Tomba si raccontano al Gres art 671 di Bergamo

La sorpresa di Tomba

Più che fuori pista però è arrivato il migliore dei fuori programma. Visto che sul palco, imboccati come sempre magistralmente dalla giornalista Cristina Fantoni, una dopo l’altra, ecco le icone di un movimento che ha fatto sognare un’intera generazione. Nove medaglie olimpiche tra Compagnoni e Tomba, a 77 giorni dall’apertura di Milano-Cortina («Le piste saranno pronte, le strade no. Diamoci una mossa», ha detto un caustico Albertone). Un vero e proprio slalom tra trionfi, cadute e risalite che si è trasformato in uno show per un pubblico - in cui c’erano anche Bibiana Perez (dolce metà di Barnaba «Babi» Greppi) e Michela Azzola - colpito nel cuore delle emozioni. Una carriera finita a 31 anni, l’altra a 29 («Non so se avrei potuto vincere di più, mai guardare indietro» specifica Deborah) con i cinque cerchi apice di due iter leggendari. «Ad Albertville, nel 1992, due titoli a distanza di poche ore il 18 febbraio - ricorda Compagnoni -. Il successo in gigante di Alberto mi ha tolto tanta pressione verso un superG nel quale non ero neppure tra le favorite, lui con il numero 6 ed io con il 16. Il giorno successivo, purtroppo, mi sono rotta il ginocchio ed è cambiata la mia vita».