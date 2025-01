Conti e Macii, splendido argento agli Europei di Tallinn fra le coppie d’artistico

«Siamo super felici»

Secondi dopo il programma corto, nel libero il duo cresciuto da Barbara Luoni si è confermato chiudendo a quota 206,89. Il loro programma sulle note di «Papa Can You Hear me?» di Barbra Streisand (valutato 138,37, 69,88 di elementi tecnici + 68,49 di components) è stato pulito, elegante e appassionato. A vincere sono stati i tedeschi Hase-Volodin (140,89 per un totale di 212,48), già in testa dopo il primo atto. «Siamo super felici - hanno commentato entrambi -. Essere tornati in alto non era semplice, anche perché nell’ultimo biennio la concorrenza è molto cresciuta».