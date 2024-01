Coppa del Mondo in Australia: Cretti di bronzo nella prova in linea

Claudia Cretti subito protagonista nella prima prova stagionale della Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico: ad Adelaide, in Australia, la 27enne di Costa Volpino ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova in linea categoria WC5 vinta dalla neozelandese Nicole Murray sull’argentina Mariela Analia Delgado. E Cretti ha anche sfiorato il podio nella cronometro (vinta dall’australiana Alana Foster) chiusa in quarta posizione. Due piazzamenti che rafforzano le ambizioni di partecipare alla Paralimpiadi di Parigi.

Per la 27enne di Costa Volpino l’obiettivo stagionale è qualificarsi per le Paralimpiadi di Parigi 2024

In sella ad Adelaide anche Davide Plebani (Fiamme Oro) che gareggia facendo da guida al non vedente piemontese Lorenzo Bernard: la coppia azzurra ha sfiorato il podio nel tandem chiudendo al quarto posto. Oltre al bronzo di Cretti, per l’Italia altre due medaglie: oro per il tandem femminile (Marianna Agostini e Alice Gasparini) e terzo posto per Giancarlo Masininella categoria MC1.