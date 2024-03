Coppa del Mondo, Michela Moioli in corsa

Mentre in campo maschile la Coppa è già assegnata a Grondin, che farà passerella sulle nevi di casa, fra le donne c’è ancora uno spiraglio aperto per Moioli che si trova seconda con 584 punti, 78 in meno rispetto a Trespeusch, e 27 in più rispetto a Charlotte Banks. Con 200 punti in palio, ancora tutto può succedere, ma l’olimpionica di Alzano Lombardo deve mettere in pista due gare ottime per avere chances. Tutte le gare saranno disputate con start alle 17 ora italiana.