Coppa del mondo, nel gigante Goggia ottava

Mikaela Shiffrin ha vinto il gigante di Lienz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La statunitense, in testa dopo la prima manche, si è imposta in 2’05”98, chiudendo davanti a Federica Brignone, in rimonta e alla fine capace di chiudere alle spalle della fuoriclasse americana con un ritardo di 0’38. Sul podio la svedese Sara Hector, mentre è ottava Sofia Goggia che ha chiuso in 2’07”38.