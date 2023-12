Coppa del mondo sci, Sofia Goggia decima nel gigante. Brignone show

E’ la prima volta che l’azzurra realizza una doppietta così, coronamento di una carriera che nel 2020 l’ha vista vincere la coppa del mondo, unica italiana nella storia dello sci. Federica si è imposta con una seconda manche tutta all’attacco ed una rimonta strepitosa dal 6/o posto al primo in condizioni meteo al limite, sotto una fitta nevicata e forti raffiche di vento. Seconda la svizzera Lara Gut- Behrami in 2’12”28 e terza l’americana Mikaela shiffrin in 2’12”34, che si sono dovute inchinare alla eccezionale gara di Federica che non a caso ha realizzato il miglior tempo della seconda manche.

Per l’Italia poi c’è’ Marta Bassino 8/a e vittima di qualche errore di troppo mentre Sofia Goggia ha invece chiuso in posizione 10 un’altra bella gara in questa disciplina. Per l’Italia in classifica anche Elisa Platino 20/a e Roberta Melesi 21/a.

La coppa del mondo torna ora in Europa

Gli uomini - registrando un avvio di stagione assolutamente fallimentare con sei gare cancellate su sette in calendario e dopo il flop totale della trasferta negli Usa con l’annullamento di tutte e tre le gare di Beaver Creek - volano in Francia: in Val d’Isere sabato e domenica prossimi ci saranno un gigante ed uno uno speciale. Le ragazze saranno in Svizzera, a St. Moritz, dove s svolgeranno le prime gare per le velociste: venerdì prossimo superG, sabato discesa e domenica ancora un superG. Tutte gare per Sofia Goggia e le ragazze jet azzurre, comprese Brignone e Bassino che sono anche super gigantiste eccellenti.

Questa la classifica generale della Coppa del mondo femminile di sci alpino dopo il secondo slalom gigante di Tremblant