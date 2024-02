Coppa Europa a Colere, le stelle Brockhoff e Herpin danno spettacolo

La 31enne nata a Melbourne ha sfruttato l’evento in Bergamasca per prepararsi al marzo incandescente con quattro tappe decisive. Al crosspark scalvino ha fatto sua una finale rocambolesca che ha visto le altre sfidanti tagliare una porta e, di conseguenza, classificarsi ex-aequo in seconda piazza: la francese Zoe Colombier, la svizzera Noemie Wiedmer e l’austriaca Anna-Marie Galler. Nella finalina brava la rediviva Sofia Belingheri, sesta e finalmente incisiva sulle nevi di casa. Fuori ai quarti la clusonese Marika Savoldelli. Nel settore maschile Francia davanti a tutti con il già citato Herpin che batte il compagno di squadra Julien Tomas. A ridosso però può sorridere anche l’Italia: Buda festeggia la prima top 3 in carriera in Coppa Europa, Federico Podda quarto fa registrare la sua miglior prestazione stagionale.