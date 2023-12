Coppa Europa: Ghisalberti miglior azzurra nello slalom gigante di Zinal

Si apre con un brillante ottavo posto in gigante la Coppa Europa di Ilaria Ghisalberti : mercoledì 6 dicembre a Zinal, in Svizzera, la 23enne di Zogno ha chiuso a 91 centesimi dalla vincitrice, l’austriaca Nina Astner , e a soli 35 centesimi dal podio di una gara da distacchi risicati. Secondo posto in rimonta per la svizzera Stefanie Grob , terzo l’altra elvetica Janine Schmitt .

Settima top ten in carriera

Per Ghisalberti si tratta del settimo piazzamento in carriera fra le prime dieci nella rassegna continentale: una conferma dopo che martedì la brembana era nona nella gara d’esordio poi annullata per maltempo. Fuori nella prima manche invece l’altra bergamasca Alessia Guerinoni. Prossimo appuntamento per la Coppa Europa sposta in Austria nel fine settimana con un gigante ed uno slalom a Mayrhofen.