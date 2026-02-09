Burger button
Sport / Valle Brembana
Lunedì 09 Febbraio 2026

Coppa Europa, l’Atletica Valle Brembana juniores 15ª ad Albufeira, in Portogallo

CROSS. La formazione giallorossa partecipava per la quarta edizione consecutiva. Il presidente Ferrari: «Un orgoglio esserci». Licini il migliore.

Il quartetto juniores dell’Atletica Valle Brembana alla Coppa Europa di cross ad Albufeira, in Portogallo
Il quartetto juniores dell’Atletica Valle Brembana alla Coppa Europa di cross ad Albufeira, in Portogallo

La Coppa Europa per club di cross, ad Albufeira in Portogallo, per la quarta edizione consecutiva ha visto l’Atletica Valle Brembana prendere parte alla manifestazione nella categoria juniores maschile. Dopo il fantastico, e forse irripetibile, terzo posto a squadre del 2025, anche stavolta il quartetto giallorosso ha lottato: 15ª piazza nella sfida sui 5,260 chilometri. Il migliore a livello individuale è stato Gabriele Licini, 34° in 18’46”. Gli altri tre: Riccardo Goglio 46° in 19’04”, Lorenzo Bonzi 53° in 19’25”, Pietro Leidi 60° in 19’48”.

«In linea con le nostre potenzialità attuali»

«Un piazzamento in linea con le nostre potenzialità attuali - le parole del presidente-coach Roberto Ferrari -. Un orgoglio esserci sia per la società, sia per i ragazzi, che hanno vissuto un’occasione di crescita».

Piazza d’onore nel settore assoluto maschile per l’Atletica Casone Noceto, con la Calvano Runners quarta femminile dopo il ripescaggio seguito alla rinuncia della Recastello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zogno
Sport
atletica leggera
Gabriele Licini
Riccardo Goglio
Lorenzo Bonzi
Pietro Leidi
Roberto Ferrari
atletica valle brembana