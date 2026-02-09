Coppa Europa, l’Atletica Valle Brembana juniores 15ª ad Albufeira, in Portogallo

La Coppa Europa per club di cross, ad Albufeira in Portogallo, per la quarta edizione consecutiva ha visto l’Atletica Valle Brembana prendere parte alla manifestazione nella categoria juniores maschile. Dopo il fantastico, e forse irripetibile, terzo posto a squadre del 2025, anche stavolta il quartetto giallorosso ha lottato: 15ª piazza nella sfida sui 5,260 chilometri. Il migliore a livello individuale è stato Gabriele Licini, 34° in 18’46”. Gli altri tre: Riccardo Goglio 46° in 19’04”, Lorenzo Bonzi 53° in 19’25”, Pietro Leidi 60° in 19’48”.