Coppa Italia: la doppia sfida con la Fiorentina il 3 e il 24 aprile in notturna

La Lega calcio di Serie A ha fissato le date e e gli orari delle semifinali di Coppa Italia che vedranno impegnate Juventus, Lazio, Fiorentina e Atalanta. I nerazzurri giocheranno la gara di andata sul campo della Fiorentina mercoledì 3 aprile alle 21. Tre settimane dopo il ritorno: mercoledì 24 aprile alle 21 allo stadio di Bergamo, Atalanta- Fiorentina. In palio la finale in gara unica in programma mercoledì 15 maggio.