Coppa Italia, due turni di squalifica per Gasperini. La società annuncia ricorso

Due giornate di squalifica in Coppa Italia per l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Lo ha deciso il giudice sportivo dopo la partita dei quarti Milan-Atalanta del 10 gennaio a San Siro (vinta 1-2 dai nerazzurri), nel corso della quale Gasperini era stato ammonito e poi espulso per proteste. Il tecnico nerazzurro è stato squalificato – si legge nel provvedimento del giudice sportivo – «per avere, al 38° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un epiteto offensivo».

La nota del club

La società in un comunicato spiega: «Atalanta BC, letta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Gian Piero Gasperini, preannuncerà reclamo ai fini di acquisire i documenti ufficiali su cui si fonda e all’esito esperire ogni e più opportuna iniziativa, anche in considerazione degli episodi che – sul campo – hanno preceduto l’espulsione del nostro allenatore, vale a dire il mancato intervento del Var per il fallo da rigore (non sanzionato) subìto dal calciatore Marten De Roon, che a seguito dell’impatto con un giocatore del Milan è rimasto – al pari del giocatore rossonero – riverso al suolo, generando uno stato di apprensione fra tutti i componenti la panchina, apprensione giustificata dalla successiva diagnosi che ha evidenziato un trauma cranico per lo stesso De Roon».