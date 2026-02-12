Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 12 Febbraio 2026

Coppa Italia, Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 4 marzo alle 21

CALCIO. Comunicata anche la giornata di campionato del fine settimana precedente: Sassuolo-Atalanta il 1° marzo alle 15.

Redazione Web
Redazione Web

L’Atalanta mentre festeggia la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia
(Foto di Afb)

Bergamo

Con la conclusione dei quarti di finale, diventano ufficiali le date e gli orari delle semifinali d’andata di Coppa Italia.

Atalanta, date e orari

Lazio-Atalanta si giocherà mercoledì 4 marzo alle 21, allo stadio Olimpico di Roma. Per il ritorno, da disputare a Bergamo, si dovranno attendere anche gli incastri della Champions League. Ufficiale anche data e orario della partita di campionato del fine settimana precedente: domenica 1° marzo alle 15 si gioca Sassuolo-Atalanta.

