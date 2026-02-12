Sport / Bergamo Città
Coppa Italia, Lazio-Atalanta si gioca mercoledì 4 marzo alle 21
CALCIO. Comunicata anche la giornata di campionato del fine settimana precedente: Sassuolo-Atalanta il 1° marzo alle 15.
Con la conclusione dei quarti di finale, diventano ufficiali le date e gli orari delle semifinali d’andata di Coppa Italia.
Atalanta, date e orari
Lazio-Atalanta si giocherà mercoledì 4 marzo alle 21, allo stadio Olimpico di Roma. Per il ritorno, da disputare a Bergamo, si dovranno attendere anche gli incastri della Champions League. Ufficiale anche data e orario della partita di campionato del fine settimana precedente: domenica 1° marzo alle 15 si gioca Sassuolo-Atalanta.
