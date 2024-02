Coppa Italia: nella prova skating Bellini seconda, Negroni primo fra gli Under 20

Qui Dobbiaco

Nella prova contro il tempo ottimo secondo posto di Martina Bellini , la 25enne stellina di Clusone arruolata nel Cs Esercito arresasi solo alla carabiniera Martina Di Centa prima, con la poliziotta Federica Sanfilippo terza. Bella vittoria negli Under 20 di un altro fondista dall’altopiano, Davide Negroni , già 13 Clusone e oggi tesserato per le Fiamme Gialle.

Qui Val Casies

Bellini sfortunata nella gara lunga in cui, per la rottura di un bastoncino, perde contatto e chiude quarta assoluta (ma terza per la Coppa Italia) alle spalle di Sanfilippo, Maria Gismondi e Di Centa.

Bellini: «Pagato lo spreco di energie»

«Per la prima gara sono contentissima - spiega Martina Bellini -: arrivavo da un periodo senza gare perché sto preparando la Fesa Cup di Schilpario, e non sapevo bene come ero messa. Al di là del risultato contano le sensazioni molto buone. Anche in Val Casies lo erano, ma in una gara così gli intoppi sono all’ordine del giorno, e io circa a metà ho rotto un bastoncino. Quando l’ho cambiato avevo perso solo 20 secondi, ma ho pagato lo spreco di energie e alla salita l’ho un po’ pagata».