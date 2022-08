Corri nei Borghi, a Cerete Alto l’appuntamento decisivo

Atletica. Venerdì 19 agosto in Valle Seriana la quinta e ultima tappa della classica di corsa su strada: in classifica generale situazione ancora incerta sia tra gli uomini, sia tra le donne. La gara femminile sui 4 km assegnerà la Coppa Luigi Loda. La prova maschile, valevole per il Trofeo Paolo Zambetti, sarà invece sulla distanza di 5,6 km. Per la classifica a squadre in palio il Trofeo Danilo Fiorina.