Corrida di San Lorenzo: Riva disintegra il primato che durava da 22 anni

Era annunciato come grande favorito e non ha tradito le attese: Pietro Riva ha messo le mani sulla 25ª edizione della «Corrida di San Lorenzo», corsa su strada disputata domenica 7 agosto sulle strade del centro storico di Zogno. Il 25enne piemontese delle Fiamme Oro, in partenza per gli Europei di Monaco dove gareggerà nei 5.000 e nei 10.000 metri, ha polverizzato il record della manifestazione chiudendo gli 8 km di un percorso cittadino tutto meno che pianeggiante in 22’41” , una cinquantina di secondi meno del record che durava dal 2000. Alle sue spalle Samuel Medolago , 25enne valdimagnino che ha fatto felici gli organizzatori dell’Atletica Valle Brembana chiudendo al secondo posto in 23’29”, e Italo Quazzola (Casone Noceto) a chiudere il podio in 24’03”. E la squadra di casa ha piazzato nella top ten anche Nicola Bonzi, Pietro Sonzogni, Francesco Puppi (nell’ordine dal 5° al 7° posto) e Alain Cavagna (9°), con il brembano Nadir Cavagna (Fiamme Azzurre) quarto a ridosso del podio.