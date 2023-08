Cretti dal bronzo all’argento in Olanda. Dopo la crono l’exploit nella gara su strada

Se venerdì l’exploit era stato sorprendente in quanto la 27enne di Costa Volpino in precedenza non era mai riuscita a emergere nelle prove contro il tempo, il risultato di sabato era più prevedibile perché la corsa in linea è il suo terreno preferito di Claudia. La francese Heidi Gaugain, che aveva conquistato la crono, sapeva della forza della bergamasca in un arrivo a ranghi compatti e allora si è prodotta in una fuga spettacolare che le ha garantito la vittoria, alla fine dei 52 km, con un margine di 2’57” su Cretti, perentoria nel fulminare in volata la tedesca Kerstin Brachtendorf.