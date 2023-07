Curiazzi argento vivo: seconda nella 10 chilometri di marcia ai Tricolori

L’atletica bergamasca inizia nel migliore dei modi i Campionati italiani assoluti di atletica. Venerdì 28 luglio a Molfetta Federica Curiazzi (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) conquista l’argento tricolore nella 10 chilometri di marcia con un tempo vicino al primato personale. La 30enne di Barzana è seconda in 46’01” (vicino al suo personale di 45’50”) alle spalle dell’imprendibile Valentina Trapletti (Esercito), campionessa italiana in 44’27”.

Un argento maturato all’ultimo giro con il sorpasso su Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre), fermata dai giudici in penalty zone e alla fine terza in 46’25. In chiave bergamasca, poi, quinta Lidia Barcella (Bracco) in 49’23”, decima Beatrice Foresti (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter) in 50’55”.