Da lunedì 30 si gioca il Trofeo Faip-Perrel. Fognini potrebbe essere una wild card

L’entry list della edizione del Trofeo Faip-Perrel, che torna dal 29 ottobre (giorno delle qualificazioni) al 5 novembre, è già ricca di nomi interessanti, su tutti l’ex top-10 David Goffin, il britannico Jack Draper e lo statunitense Brandon Nakashima . Ma nella conferenza stampa di presentazione tenuta nella sala Galmozzi del palazzo comunale di via Tasso la notizia principale che è emersa è che due illustri wild card potrebbero essere concesse a Flavio Cobolli, fresco di ingresso fra i top 100, e Fabio Fognini, per anni leader del nostro tennis e capace di arrivare fra i primi 10 al mondo. Per ambedue le trattative sono a buon punto .

Biglietti a pagamento dai quarti di finale

Per un torneo dal prestigio di quello cittadino, accogliere certi nomi all’Italcementi - con la capienza degli spalti fissata a 850 spettatori - non sarà l’ideale ma è un passaggio inevitabile in vista della possibilità di approdare dal 2024 al Chorus Life. Da venerdì 3 novembre, giornata dei quarti di finale, l’ingresso all’Italcementi sarà a pagamento, con i tagliandi acquistabili alla biglietteria fin da lunedì 30. Il prezzo del biglietto intero per i quarti è di 10 euro, 5 per il ridotto; 15 euro (intero) e 10 euro (ridotto) le tariffe per il sabato delle semifinale e la domenica della finale. «Data la capienza molto limitata rispetto agli standard del passato - ha detto ancora Fermi -, è un modo per dare la certezza a chi lo desidera di trovare posto, ed evitarci lo spiacevole inconveniente di dover negare l’ingresso a molte persone».