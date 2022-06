Da Valbondione al rifugio Coca tutto d’un fiato: l’Orobie Vertical incorona Koligar e Boscacci

Mille metri di dislivello spalmati su quattro chilometri di distanza da Valbondione al rifugio Coca-Merelli: è il percorso mozzafiato (in tutti i sensi) dell’Orobie Vertical che giovedì 2 giugno ha incoronato a slovena Mojca Koligar e il valtellinese Michele Boscacci. Al via della gara organizzata dalla Fly-up di Mario Poletti (gara che alla sua undicesima edizione è diventata prova del circuito iridato Vk Open Championship, il campionato del mondo di chilometro verticale) 150 atleti da tutta Italia e non solo.