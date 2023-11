Dakar 2024, Bergamo raddoppia: Italtrans e Petra in gara in Arabia Saudita

Bergamo raddoppia alla Dakar . Saranno due gli equipaggi bergamaschi in gara nel celebre rally, in programma dal 5 al 19 gennaio in Arabia Saudita.

I due camion Iveco Powerstar con motori 13 litri e in gara nella classe T5.1, sono stati svelati ad Almè, nella serata di mercoledì 29 novembre nella sede di Bruno Moto, regalo per i 40 anni di attività dell’azienda e per dovere di ospitalità. Come l’anno scorso infatti il titolare Bruno Gotti sarà a bordo del camion marchiato Italtrans accanto all’habitué Claudio Bellina, che sarà alla guida, e alla new-entry nel team Marco Arnoletti, piemontese di Ivrea, navigatore dell’equipaggio.