Dalla notte a San Siro all’incubo Covid Atalanta-Valencia: un vuoto lungo un anno

Giorgio ha compiuto da pochi giorni 18 anni e quella notte del 19 febbraio di un anno fa sta salendo leggero e felice sull’auto del papà per fare ritorno a casa da Milano. Ha arrotolato sotto il braccio il suo striscione metà nero e metà azzurro, cucitogli insieme dalla nonna, sul quale lui ha applicato con strisce adesive bianche la scritta «Daga Det», nel dialetto di noi pòta. Non sta nella pelle perché la sua Atalanta, nel tempio di San Siro, ha appena travolto gli spagnoli del Valencia per 4-1 nel match d’andata degli ottavi di finale dell’Europa Champions League, creando i presupposti per il passaggio del turno. Due settimane dopo, la squadra completerà il capolavoro segnando altri quattro gol a Valencia, tutti con Ilicic.

Tornando a casa