De Ketelaere stop di 20 giorni: lesione del muscolo fasciale dell’adduttore - Video

Come se non bastasse, ad aggiungersi al periodo no che sta attraversando l’Atalanta, ecco un ulteriore tegola per i nerazzurri in questo finale di campionato. Si allunga la lista dell’infermeria, questa volta a fermarsi è De Ketelaere che ha subito una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra.