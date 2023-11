Debutto ok per Fognini al Faip-Perrel. L’ex numero 9 del mondo piega Martineau

Il ligure Fognini (ex numero 9 al mondo, oggi 134) a 36 anni ha messo il piede all’Italcementi per giocare per la prima volta il Challenger di Bergamo-Trofeo Faip Perrel, anche se nella nostra città aveva già vinto un torneo Itf al Città dei Mille nel 2005. Mercoledì 1° novembre, sostenuto da un pubblico molto caldo che non ha lesionato applausi, ha rifilato un confortante 6-3 6-4 al francese Matteo Martineau mostrando alcuni grandi colpi del suo repertorio. In tribuna anche la moglie di Fabio, Flavia Pennetta, e l’altra ex top 10 azzurra Roberta Vinci.