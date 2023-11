Delirio Sinner, è in finale alle Atp Finals: battuto in tre set il russo Medvedev

«Olé, olé, olé, Sinner, Sinner». È finita così la prima semifinale delle Atp Finals di tennis, sabato 18 novembre a Torino. Con il pubblico in delirio e Sinner in finale, primo italiano a centrare il traguardo in 54 anni. Dopo aver battuto Tsitsipas, Djokovic e Rune nel girone, l’altoatesino ha battuto il russo Daniil Medvedev, n. 3. del mondo, in tre set: 6-3, 6-7, 6-1 in 2 ore e 30 minuti.