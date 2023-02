Dolci ricordi e occhi spalancati: il ct Mazzanti ospite del Volley Bergamo 1991

«Il primo scudetto vinto a Bergamo ha cambiato la mia carriera, quello che ho imparato qui è stata l’esperienza per me più utile». Sorrisi, abbracci, strette di mano, pacche sulle spalle. Mercoledì 22 febbraio il ct della Nazionale femminile di volley Davide Mazzanti è tornato alle origini, al Pala Intred, il palazzetto dello sport di Bergamo, per osservare l’allenamento del Volley Bergamo 1991 con i colori rossoblù che per lui (e per molti tifosi) evocano l’epopea della Foppapedretti. Mazzanti a Bergamo ha vinto parecchio : una Champions da vice nel 2009, uno scudetto da primo allenatore nel 2011 e una Supercoppa italiana nel 2012.