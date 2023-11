Draper re di Bergamo: batte Goffin in rimonta e si prende il Challenger

Talento, emozioni, spettacolo. L’edizione numero 18 del Challenger non perde la sua vocazione di culla per campioni emergenti e incorona Jack Draper, 21 anni. L’inglese, testa di serie numero 1, tiene fede al ruolo di favorito e domenica 5 novembre all’Italcementi si prende il Trofeo Faip-Perrel battendo in tre set il belga David Goffin, 32 anni, ex n.7 Atp, dopo una battaglia di tre set (1-6 7-6 6-3) in una delle finali più avvincenti nella storia del torneo.