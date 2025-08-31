Burger button
Sport / Valle Seriana
Domenica 31 Agosto 2025

Due giorni internazionale di Vertova: dominio della squadra tedesca del Grenke

CICLISMO JUNIORES. La corazzata tedesca del Grenke mette le mani sulla Due giorni internazionale di Vertova: Trofeo Paganessi al lettone Tjumins, l’austriaco Friedl (suo compagno di squadra) si impone nella classifica finale.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L'arrivo solitario del lettone Georgs Tjumins su traguardo di Vertova del Trofeo Paganessi
L’arrivo solitario del lettone Georgs Tjumins su traguardo di Vertova del Trofeo Paganessi
(Foto di Diego Zanetti)

Ancora una giornata da incorniciare per la Grenke che domenica 31 agosto pone la firma anche sul 53° Trofeo Emilio Paganessi grazie alla vittoria di Georgs Tjumins. Azione solitaria del campione lettone della cronometro, quest’anno già secondo al Giro delle Fiandre Juniores, che nei chilometri finali di corsa (134 chilometri, con un primo tratto in linea di risalita e discesa dall’Alta Valle Seriana, poi il finale con i 5 giri di un circuito con la salita di Casnigo) stacca l’italiano Patrik Pezzo Rosola (Petrucci) e si è presentato tutto solo sul traguardo di Vertova. Secondo il veronese, figlio d’arte che conferma il suo ottimo stato di forma. Terzo, a completare la festa della formazione tedesca, è arrivato l’austriaco Anatol Friedl che, grazie anche al successo ottenuto sabato nel 27° Trofeo Comune di Vertova - 22° Memorial Pietro Merelli, conquista la vittoria finale nella classifica combinata a punti della 2 Giorni Internazionale Juniores di Vertova.

Ordine d’arrivo

Il podio del Trofeo Paganessi. Da sinistra Patrik Pezzo, Georgs Tjumins, Anatol Friedl
Il podio del Trofeo Paganessi. Da sinistra Patrik Pezzo, Georgs Tjumins, Anatol Friedl
(Foto di Diego Zanetti)

1. Georgs Tjumins (Grenke) km 137 in 3h11’17” media 43,973 km/h; 2. Patrik Pezzo Rosola (Petrucci) a 17”; 3. Anatol Friedl (Grenke) a 25”; 4. Mattia Agostinacchio (Ciclistica Trevigliese); 5. Luca Morlino (GB Team Pool Cantù) a 26”; 6. Karl Herzog (Grenke); 7. Moritz Mauss (Germania Team Juniores); 8. Michael Ortner (Alta Austria); 9. Pietro Solavaggione (Team Giorgi); 10. Alessio Magagnotti (Autozai).

Le maglie

Le maglie della 2 Giorni Internazionale di Vertova
Le maglie della 2 Giorni Internazionale di Vertova
(Foto di Diego Zanetti)

Maglia ciclamino (Punti): Anatol Friedl (Grenke – Auto Eder). Maglia verde (Gpm): Filip Novak (Ciclistica Trevigliese), Maglia bianca (giovani): Karl Herzog (Grenke). Maglia blu (traguardo volante): Gal Stare (Slovenia). Maglia rossa (miglior straniero): Anatol Friedl (Grenke). Maglia gialla (miglior lombardo): Mattia Agostinacchio (Ciclistica Trevigliese).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertova
Casnigo
sport
Ciclismo
Karl Herzog
Patrik Pezzo Rosola
Luca Morlino
Mattia Agostinacchio