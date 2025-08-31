Due giorni internazionale di Vertova: dominio della squadra tedesca del Grenke

Ancora una giornata da incorniciare per la Grenke che domenica 31 agosto pone la firma anche sul 53° Trofeo Emilio Paganessi grazie alla vittoria di Georgs Tjumins. Azione solitaria del campione lettone della cronometro, quest’anno già secondo al Giro delle Fiandre Juniores, che nei chilometri finali di corsa (134 chilometri, con un primo tratto in linea di risalita e discesa dall’Alta Valle Seriana, poi il finale con i 5 giri di un circuito con la salita di Casnigo) stacca l’italiano Patrik Pezzo Rosola (Petrucci) e si è presentato tutto solo sul traguardo di Vertova. Secondo il veronese, figlio d’arte che conferma il suo ottimo stato di forma. Terzo, a completare la festa della formazione tedesca, è arrivato l’austriaco Anatol Friedl che, grazie anche al successo ottenuto sabato nel 27° Trofeo Comune di Vertova - 22° Memorial Pietro Merelli, conquista la vittoria finale nella classifica combinata a punti della 2 Giorni Internazionale Juniores di Vertova.