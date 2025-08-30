Sport / Valle Seriana
Sabato 30 Agosto 2025
Due Giorni di Vertova: doppietta tedesca al Memorial Merelli, Friedl batte Herzog
CICLISMO JUNIORES. I due sono arrivati da soli al traguardo, precedendo i compagni di fuga Claisse (belga) e Stare (sloveno). Domenica 31 agosto si chiude con il Trofeo Paganessi.
La prima giornata della Due Giorni di Vertova per juniores è stata davvero... internazionale. Al primo dei due appuntamenti, il Memorial Merelli, hanno preso parte 165 concorrenti in rappresentanza di 33 squadre (16 di altri Paesi, 17 italiane). Le prime quattro posizioni parlano tutte straniero: due tedeschi, un belga e uno sloveno.
Magagnotti primo italiano
Giornata da ricordare per i due compagni di squadra (fanno parte della Grenke Auto Eder) Anatol Friedl e Karl Herzog, di 18 e 17 anni, alla vigilia dell’internazionale vertovese indicati tra i favoriti. I due sono arrivati insieme al traguardo dopo aver staccato i due compagni di fuga, il belga Edouard Claisse e lo sloveno Gal Stare, giunti alla fine in quest’ordine. Il gruppo ha fallito il ricongiungimento ai fuggitivi per 13”. Magagnotti si è preso il quinto posto superando allo sprint Migheli, Fedrizzi, il campione italiano Carosi, Borghi e Pio Ruggiero della Massì Supermercati di Pontida. Al secondo posto Herzog ha aggiunto la classifica finale del gp della montagna, il bustocco Paolo Favero si è invece assicurato i premi dei traguardi volanti.
La Due Giorni si concluderà domenica 31 agosto con il Trofeo Paganessi: gli italiani sono attesi alla riscossa.
