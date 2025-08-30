Due Giorni di Vertova: doppietta tedesca al Memorial Merelli, Friedl batte Herzog

Magagnotti primo italiano

Giornata da ricordare per i due compagni di squadra (fanno parte della Grenke Auto Eder) Anatol Friedl e Karl Herzog, di 18 e 17 anni, alla vigilia dell’internazionale vertovese indicati tra i favoriti. I due sono arrivati insieme al traguardo dopo aver staccato i due compagni di fuga, il belga Edouard Claisse e lo sloveno Gal Stare, giunti alla fine in quest’ordine. Il gruppo ha fallito il ricongiungimento ai fuggitivi per 13”. Magagnotti si è preso il quinto posto superando allo sprint Migheli, Fedrizzi, il campione italiano Carosi, Borghi e Pio Ruggiero della Massì Supermercati di Pontida. Al secondo posto Herzog ha aggiunto la classifica finale del gp della montagna, il bustocco Paolo Favero si è invece assicurato i premi dei traguardi volanti.