Eccellenza,inizio complicato per il Mapello Calcio provinciale, ecco gli aggiornamenti

Quattro partite, un mese di campionato ed è già tempo di bilanci, soprattutto per capire a chi le cose non stanno andando affatto bene. In attesa di scosse, dei primi cambi di panchina che come ogni anno arrivano, andiamo a vedere per chi questo inizio di stagione ha lasciato l’amaro in bocca.

Il tempo per rifarsi c’è tutto, ma le classifiche parlano chiaro. È un inizio complicato per il Mapello in Eccellenza. I gialloblù anche quest’anno sono chiamati al miracolo per mantenere la categoria, con due soli punti dopo 4 partite. Nell’altro girone d’Eccellenza, il C, non è iniziato alla grande il campionato della Forza e Costanza: anche per i bassaioli due soli punti in 4 partite, il secondo arrivato ieri con il Cazzago Bornato.