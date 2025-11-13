Sport / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025
Eintracht-Atalanta, biglietti per il settore ospiti in vendita dal 18 novembre
CALCIO. Una delle sfide più attese dalla tifoseria nerazzurra, l’occasione per celebrare il gemellaggio quasi trentennale.
Francoforte
Al rientro dalla sosta per le nazionali inizierà ufficialmente l’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta. A Napoli contro i campioni d’Italia in carica nella serata di sabato 22 novembre, quattro giorni prima di una sfida attesissima, in Champions League sul campo del’Eintracht Francoforte.
Attesissima perché si tratta di una trasferta europea, nel torneo più bello e importante al mondo, ma non solo. La tifoseria nerazzurra e quella tedesca sono gemellate da più di venticinque anni e la partita in programma a Francoforte mercoledì 26 novembre sarà un’ulteriore occasione per rinnovare questa amicizia.
I biglietti per Eintracht-Atalanta
I biglietti per il settore ospiti - al prezzo di 50 euro - saranno in vendita dalle 10 di martedì 18, fino alle 18 di mercoledì 19 novembre, online su atalanta.vivaticket.it. Chi finalizzerà l’acquisto - massimo 4 biglietti per acquirente - riceverà i tagliandi in formato pdf all’indirizzo email dell’account Vivaticket utilizzato per effettuare l’ordine, entro lunedì 24 novembre. Il mittente della email sarà [email protected].
I biglietti per Atalanta-Fiorentina
La prima di Palladino alla New Balance Arena è poi in programma domenica 30 novembre alle 18, contro la Fiorentina. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di lunedì 17 novembre, online su Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale e al Ticketing point della New Balance Arena nei giorni e orari d’apertura.
