Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 13 Novembre 2025

Eintracht-Atalanta, biglietti per il settore ospiti in vendita dal 18 novembre

CALCIO. Una delle sfide più attese dalla tifoseria nerazzurra, l’occasione per celebrare il gemellaggio quasi trentennale.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La coreografia della Curva Nord atalantina per i 25 anni del gemellaggio
La coreografia della Curva Nord atalantina per i 25 anni del gemellaggio

Francoforte

Al rientro dalla sosta per le nazionali inizierà ufficialmente l’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina dell’Atalanta. A Napoli contro i campioni d’Italia in carica nella serata di sabato 22 novembre, quattro giorni prima di una sfida attesissima, in Champions League sul campo del’Eintracht Francoforte.

Attesissima perché si tratta di una trasferta europea, nel torneo più bello e importante al mondo, ma non solo. La tifoseria nerazzurra e quella tedesca sono gemellate da più di venticinque anni e la partita in programma a Francoforte mercoledì 26 novembre sarà un’ulteriore occasione per rinnovare questa amicizia.

I biglietti per Eintracht-Atalanta

I biglietti per il settore ospiti - al prezzo di 50 euro - saranno in vendita dalle 10 di martedì 18, fino alle 18 di mercoledì 19 novembre, online su atalanta.vivaticket.it. Chi finalizzerà l’acquisto - massimo 4 biglietti per acquirente - riceverà i tagliandi in formato pdf all’indirizzo email dell’account Vivaticket utilizzato per effettuare l’ordine, entro lunedì 24 novembre. Il mittente della email sarà [email protected].

I biglietti per Atalanta-Fiorentina

La prima di Palladino alla New Balance Arena è poi in programma domenica 30 novembre alle 18, contro la Fiorentina. I biglietti saranno in vendita dalle 10 di lunedì 17 novembre, online su Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale e al Ticketing point della New Balance Arena nei giorni e orari d’apertura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Napoli
Sport
Calcio
Politica
politica interna
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Raffaele Palladino
Atalanta
Eintracht