El Mazoury e Pellegrini campioni regionali. L’Atletica Valle Brembana all’avanguardia

La gara simbolo della forza brembana è stata quella dei 10 mila metri al maschile, con in palio le corone regionali assolute di specialità. Ha vinto Nadir Cavagna, 26enne di San Pellegrino - da un paio di mesi in forza alle Fiamme Azzurre e quindi tecnicamente non eleggibile per il titolo lombardo - che ha fermato il cronometro a 29’40”, davanti all’ex compagno di squadra Ahmed El Mazoury (30’05”58 e titolo regionale per l’ex azzurro della pista d’origini marocchine) e a Nicola Bonzi (26enne di San Pellegrino in 30’39”89).