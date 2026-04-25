Elia e Bonzi conquistano il Monte Poieto e prenotano i Campionati europei in Slovenia

Uno dei più attesi appuntamenti di inizio stagione per tutti i big della corsa in montagna. Un momento di confronto, di verifica e di primi verdetti per riuscire a staccare un pass per i Campionati europei di giugno. Il 4° Memorial Pietro Lanfranchi «Peket» andato in scena da Gazzaniga, paese della Valle Seriana che ha visto i natali della gloriosa Recastello, ha accolto il gotha della corsa in montagna. Sul collaudato percorso uphill che misurava 9 km con mille metri di dislivello positivo a dimostrarsi decisiva è stata la direttissima del Monte Poieto, dove il gruppo dei migliori si è scremato.