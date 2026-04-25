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Sport / Valle Seriana Sabato 25 Aprile 2026

Elia e Bonzi conquistano il Monte Poieto e prenotano i Campionati europei in Slovenia

CORSA IN MONTAGNA. Il 4° Memorial Pietro Lanfranchi «Peket», che da Gazzaniga ha condotto sabato 25 aprile gli atleti al Monte Poieto, ha laureato vincitori Andrea Elia e Vivien Bonzi: per loro il pass per gli Europei in Slovenia.

Elia e Bonzi conquistano il Monte Poieto e prenotano i Campionati europei in Slovenia
L’arrivo vittorioso sul Monte Poieto di Vivien Bonzi, 24enne di Sorisole

Selvino

Uno dei più attesi appuntamenti di inizio stagione per tutti i big della corsa in montagna. Un momento di confronto, di verifica e di primi verdetti per riuscire a staccare un pass per i Campionati europei di giugno. Il 4° Memorial Pietro Lanfranchi «Peket» andato in scena da Gazzaniga, paese della Valle Seriana che ha visto i natali della gloriosa Recastello, ha accolto il gotha della corsa in montagna. Sul collaudato percorso uphill che misurava 9 km con mille metri di dislivello positivo a dimostrarsi decisiva è stata la direttissima del Monte Poieto, dove il gruppo dei migliori si è scremato.

Festeggia anche la Recastello

Il verticalista pluricampione italiano della disciplina Andrea Elia, portacolori della Recastello, ha tagliato il traguardo del Monte Poieto con il tempo straordinario di 45’50” (media oraria 5’05” min/km su mille metri di dislivello). Podio completato da Cesare Maestri (46’39”) e Michael Galassi (47’11”). La corsa femminile ha visto l’affermazione di Vivien Bonzi, 24enne di Sorisole della Recastello, che ha completato la salita valida per la maglia azzurra restando decisamente sotto l’ora, con il finish time di 56’47”. Sul podio anche Benedetta Broggi (57’06”), anche lei della Recastello, e Arianna Dentis (58’02”)

Elia e Bonzi conquistano il Monte Poieto e prenotano i Campionati europei in Slovenia
Il podio maschile: da sinistra Cesare Maestri (2°), Andrea Elia (1°) e Michael Galassi (3°)

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