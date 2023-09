Europa e campionato, Atalanta con il vento in poppa

Era annunciata la vittoria casalinga dell’Atalanta sul Cagliari di domenica 24 settembre. Attenzione, però, a non sottovalutare il 2-0 che, tra le altre cose, trascina i nerazzurri in una zona di classifica coniugabile con gli obiettivi da raggiungere. Il rischio di vedere una formazione con nelle gambe «tossine» non smaltite all’esordio europeo è stato accantonato sul nascere. Sin dalle battute iniziali, infatti, l’Atalanta è apparsa pimpante mandando inequivocabili messaggi ad avversari onestamente inferiori sotto più aspetti. Poi nella ripresa si è consentito all’undici di Ranieri di riprendere coraggio, ma la seconda rete di Pasalic lo ha steso al tappeto.