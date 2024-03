Europa League: per l’Atalanta è sfida ai quarti contro il Liverpool. Percassi: «Grande squadra, sarà bello»

L’Atalanta incrocerà il Liverpool nei quarti di Europa League: questo l’esito del sorteggio effettuato a Nyon. Andata l’11 aprile a Liverpool, ritorno il 18 a Bergamo. In caso di successo l’Atalanta troverebbe in semifinale una fra Benfica e Marsiglia, con la possibilità di giocare il ritorno in casa (andata 2 maggio, ritorno 9 maggio).

Toccherà invece a Milan e Roma il derby italiano dei quarti di finale. La vincente del derby italiano fra Milan e Roma troverà in semifinale una fra Bayer Leverkusen e West Ham, giocando in casa la gara d’andata.

La finale è in programma il 22 maggio a Dublino.

Ecco tutte le combinazioni dei quarti di finale:

Milan - Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen - West Ham

Benfica - Marsiglia

Per le semifinali:

Benfica/Marsiglia - Liverpool/Atalanta

Milan/Roma - Bayer Leverkusen/West Ham

Sorteggio in salita dunque per l’Italia nei quarti di finale di Europa League: derby tra Milan e Roma mentre per l’Atalanta c’è l’ostacolo Liverpool. Gli altri due quarti di finale sono Bayer Leverkusen-West Ham e Benfica-Marsiglia.

«Non è stato un sorteggio fortunato, ma giocare contro i più forti sarà straordinario». Lo dice Luca Percassi, ad dell’Atalanta, dopo che l’urna dell’Uefa ha abbinato la sua squadra al Liverpool nei quarti di Europa League. «Per noi bergamaschi andare ad Anfield, in uno stadio pieno, sarà l’ennesima pagina di storia - ha aggiunto a Sky - una storia fatta di notti che speriamo di poter vivere a lungo, nei prossimi anni».

Percassi ha parlato di un «Klopp straordinario», di un «Liverpool che ha vinto tutto in questi anni e ora è pronto a vincere di nuovo», di una «macchina perfetta in campo». «Ma a quella penserà Gasperini, con i suoi accorgimenti. Per noi tifosi c’è l’orgoglio di un palcoscenico così importante: sarà occasione per imparare come si fa, da un grande club. Mai - ha concluso Percassi - l’Atalanta era stata in corsa su tre fronti fino ad aprile: a Bergamo siamo abituati a costruire, e si costruisce passo dopo passo».

«Andare ad Anfield con lo stadio pieno sarà un’altra pagina straordinaria della nostra storia». Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, commenta il sorteggio dei quarti di finale di Europa League ricordando i precedenti nel girone di Champions del 3 e 25 novembre 2020 all’epoca delle restrizioni anti-Covid: «Ai tempi il rammarico era aver dovuto giocare senza pubblico, ma stavolta ci rifacciamo - sottolinea il dirigente nerazzurro -. Abbiamo il piacere di giocare contro i più forti: come per ieri sera nell’ottavo di ritorno con lo Sporting Lisbona, per Bergamo sarà qualcosa di straordinario ospitare uno dei più grandi club al mondo. Oltre agli aspetti di campo, c’è un grandissimo orgoglio».