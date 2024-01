Europei, Bergamo sogna in grande con Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini

Vincere, anzi rivincere. È la missione possibile ma ardua della bergamasca Sara Conti , 23enne di Zanica, e di Niccolò Macii, campioni uscenti, in gara da mercoledì 10 gennaio agli Europei di pattinaggio su ghiaccio a Kaunas, in Lituania, specialità artistico a coppie, con l’obiettivo di ripetersi. «Essere la versione migliore di noi stessi», è l’auspicio e la parola d’ordine di Sara e Niccolò.«La condizione è buona: siamo pronti, consapevoli che la concorrenza non mancherà», ha detto Sara alla vigilia della partenza.

Saranno Europei molto bergamaschi e con marchio Icelab, con quattordici atleti in gara provenienti dall’impianto-fucina di via San Bernardino, da anni fucina di talenti. Nel lotto dei rivali della coppia Conti-Macii campeggiano i neo-campioni d’Italia Rebecca Ghilardi, 24 anni di Pedrengo, e Filippo Ambrosini, argento a Espoo alle spalle di Sara e Niccolò e insieme in pista per la sesta volta agli Euopei. «L’obiettivo è il podio», ammettono i due, senza specificare quale gradino, ma possono sognare anche Lucrezia Beccari e Matteo Guarise, romagnolo da anni in Bergamasca, protagonisti di una stagione in crescendo.Si comincia mercoledì 10 (dalle 12 su Raisport ed Eurosport) col programma corto, giovedì 11 il «libero».