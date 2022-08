Europei di atletica: Bergamo al via con una spedizione da record

Il record di cinque partecipanti è uguagliato, la speranza è di superarlo: sono infatti sei i bergamaschi convocati per gli Europei di atletica di Monaco di Baviera (dal 15 al 21 agosto) , cinque sicuramente al via delle gare individuali, una chiamata fra le staffettiste della 4x100 con la speranza di scendere in pista. E a dire il vero c’era anche una settima bergamasca nella squadra azzurra, ma Nicole Colombi ha dovuto rinunciare alla chiamata per i guai fisici che l’avevano condizionata ai Mondiali del mese scorso.