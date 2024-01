Europei, nuova medaglia targata IceLab. Rizzo conquista il bronzo nel singolo

L’Italia applaude dunque un altro podio di un atleta con base al palaghiaccio di via San Bernardino . Sesto dopo il programma corto della gara di singolo, Rizzo - 25enne milanese delle Fiamme Azzurre che si allena da anni nella nostra città - è stato autore di una grande performance nel programma libero sulle note del Coldplay (170,44 per un totale di 250,87): una prestazione che ha consentito a Matteo di scalare la graduatoria sino al terzo posto: il piazzamento di Kaunas è identico a quello di Minsk 2019, mentre un anno fa a Espoo aveva conquistato l’argento. Siamo dunque al terzo podio in carriera agli Europei . L’oro è stato vinto dal francese Siao Him Fa (276,16) davanti all’estone Selevko (256,99).

Più forte di un problema all’anca

Il bronzo di Rizzo è da applaudire con ancora maggiore entusiasmo se si pensa che un problema all’anca, che lo porterà sotto ai ferri a inizio febbraio, ne aveva condizionato, e non poco, la marcia d’avvicinamento: «È stata una medaglia voluta a livello mentale, ma inattesa per la condizione fisica». Sabato 13 gennaio in Lituania si chiuderà e in casa Italia dalle 17,30 in poi fari saranno puntati sulla danza di coppia, con Charléne Guignard e Marco Fabbri a caccia del bis continentale dopo aver chiuso in testa la rythm dance (86,80).