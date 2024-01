Europei, trionfo dell’Ital-Bergamo: Guarise e Beccari oro, Ghilardi-Ambrosini bronzo

Trionfo azzurro, estasi orobica. Il romagnolo-bergamasco Matteo Guarise e Lucrezia Beccari sono campioni d’Europa, la stella di Pedrengo Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini sono di bronzo, la coppia d’oro Sara Conti, 23 anni di Zanica, e Niccolò Macii sono sesti a testa altissima. Giovedì 11 gennaio, a Kaunas (Lituania) è una data storica per il pattinaggio di figura italiano: per la prima volta nella storia tre coppie azzurre si piazzano ai primi sei posti della classifica. E se l’Italia esulta, per Bergamo è un sogno che si realizza.