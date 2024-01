Evair in visita a Zingonia. Sabato sarà allo stadio per la partita contro l’Udinese

Un mito nerazzurro in visita all’Atalanta: giovedì 25 gennaio Evair ha fatto capolino al Centro Bortolotti di Zingonia per visitare la squadra e ricordare il suo passato. Evair ha infatti vestito la maglia dell’Atalanta per tre stagioni, dal 1988 al 1991, collezionando 76 presenze e realizzando 25 gol in Serie A, per un totale di 89 partite e 30 gol in nerazzurro. Ed è tuttora uno dei giocatori più amati dalla tifoserie bergamasca . E dopo la visita a Zingonia, Evair sabato sarà al Gewiss Stadium per assistere ad Atalanta-Udinese (fischio d’inizio alle 15).