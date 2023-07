Eyof, Togni quarto al fotofinish nei 110 ostacoli, Bonini sesta nei 200 farfalla

Un quarto posto nell’atletica che sa di beffa, un sesto nel nuoto senza troppi rimpianti . Il bilancio di giornata di martedì 25 luglio al Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) di Maribor non regala medaglie agli atleti bergamaschi e rifila una delusione a Matteo Togni, quarto e fuori dal podio dei 110 ostacoli per un centesimo . Il 17enne della Bergamo Stars Atletica ripete il tempo di 13”60, primato personale (uguagliato) che lunedì 25 luglio gli era valso l’accesso alla finale. Ma stavolta il fotofinish lo penalizza: il bronzo finisce all’estone Tristan Konso (13”59) nella gara vinta dal ceco Matyas Zach in 13”36, davanti al croato Janko Kisiak (13”39).

Valensin in finale nei 400 ostacoli

Sorride di più Elisa Valensin. La 16enne dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter ha vinto la batteria dei 400 ostacoli, conquistando la finale di mercoledì 26 luglio col quarto crono complessivo (59”26). Mercoledì 26 saranno in gara anche Rocco Martinelli (Atletica Bg 59) nelle qualificazioni del salto in lungo e la compagna di squadra Valentina Vaccari nei 400 con chance di medaglia.

Mercoledì 26 i 100 farfalla

Nel nuoto invece nessun rimpianto per Alice Bonini, sesta nei 200 farfalla, la sua gara preferita, chiusa in 2’17”27 pur penalizzata da una distorsione alla caviglia. La 15enne bergamasca che gareggia per Trezzo si era piazzata sesta anche nelle eliminatorie (2’18”26) e in semifinale (2’18”22). Alice sarà in gara mercoledì 26 luglio nelle batterie e nelle eventuali semifinali dei 100 farfalla. Giovedì 27 la finale.