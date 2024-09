Ferrari, il club di Caprino: «Una delle vittorie più belle, ottimisti per il 2025»

Dal passaggio di Charles Leclerc sotto la bandiera a scacchi è passata un’ora abbondante e Paolo Magni, presidente del Ferrari Club Caprino Bergamasco, è ancora in pista, cercando una via d’uscita, come in un labirinto: la fiumana rossa che ha invaso Monza, dopo la vittoria ferrarista, è immensa, districarsi non è facile. Il popolo rosso gioisce: lui, Magni, non ci sperava troppo. «Se me lo aspettavo? Ni. Ci speravo, ma mi sarei accontentato di festeggiare un bel podio: sarebbe stato importante in una gara del genere, ma alla fine è arrivata questa bellissima sorpresa».

Leclerc ha fatto centro ed è tornato a vincere, come nel 2019: «Ne ho viste tante di vittorie ferrariste a Monza e devo dire che questa è una delle più belle: perché serve a rilanciarci sempre di più. Verstappen è inavvicinabile e il titolo quest’anno non possiamo ottenerlo, ma se nel 2023 pagavano puntualmente almeno quaranta secondi alla Red Bull, oggi o vinciamo o siamo di poco dietro. Il divario è stato cancellato e siamo ottimisti per la prossima stagione», confessa il numero uno del club numero uno della rossa.

Caprino senza rivali